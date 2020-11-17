بالصور.. فتح ساحة الصدرين في النجف الاشرف

2020/11/17 | 08:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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النجف الاشرف - واع- حيدر فرمان

افتتح القوات الامنية اليوم الثلاثاء، ساحة الصدرين في محافظة النجف الاشرف.

وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) إن " القوات الامنية افتتحت في وقت مبكر قبل فجر اليوم ساحة الصدرين فيما حدد مكان للمتظاهرين".

واضاف ان " القوات الامنية أمنت الساحة بجدار كونكريتي بعد ان فتحت الطرق امام حركة المركبات".

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