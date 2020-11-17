تفاصيل جديدة حول آي فون القابل للطي

2020/11/17 | 08:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقارير إخبارية أن شركة أبل قد شرعت في إرسال أجهزة هواتف "آيفون" القابلة للطي إلى المورد الرئيسي لأبل شركة فوكسون لأجل أغراض الاختبار، مع توقع بإنتاج تلك الأجهزة في سبتمبر من العام 2022، وفقا لما ذكر موقع "ماك رومرز".

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