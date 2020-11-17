خبير اقتصادي: سوق النفط سينتعش مع اقرار اول لقاح لمكافحة كورونا

2020/11/17 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

بين الخبير الاقتصادي، وسام التميمي، ان سوق النفط سيعود للانتعاش وخاصة مايعلق بالاسعار فأنها سترتفع كثيراً مع اقرار اول علاج او لقاح لفيروس كورونا من قبل منظمة الصحة العالمية.

وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “هناك حسابات تجارية وربما ضغوط دولية تمارس على منظمة الصحة العالمية من اجل تأخير الاعلان عن اي علاج او لقاح لفيروس كورونا”.

واضاف ان “سوق النفط سيعود للانتعاش وستضطر اوبك لزيادة الانتاج من اجل تغطية حاجة العالم من النفط، حيث سترتفع الاسعار مجددا وسيكون للعراق النصيب الاوفر من هذا الانتعاش المالي”.

وبين ان “الازمة المالية في طريقها للزوال في الفترة المقبلة، شريطة عدم احتساب سعر برميل النفط بأكثر من 40 دولارا في موازنة العام المقبل، ومن المرجح عودة ارتفاع الاسعار واستفادة الحكومة من هذا الارتفاع لتقليص العجز المالي وتسديد مابذمتها من ديون”.



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