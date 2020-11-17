رأس المال: الفصل العشرون (76) عملية تراكم رأس المال - غازي الصوراني

2020/11/17 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني إن تحول مبلغ معين من النقد إلى وسائل إنتاج وقوة عمل هو الحركة الأولى التي تخطوها كمية القيمة التي ستنشط بمثابة رأسمال.



ويجري هذا التحول في السوق، في نطاق التداول.



أما الطور الثاني لهذه الحركة، أي عملية الإنتاج، فيكتمل منذ أن تتحول وسائل الإنتاج إلى سلع تفوق قيمتها قيمة العناصر المكونة لها، أي تتضمن قيمة رأس المال الأصلي المدفوع سلفاً، زائداً فائض قيمة.



بعد ذلك ينبغي زج هذه السلع في نطاق التداو ......





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