2020/11/17 | 09:07 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شريط الاخبار

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 | 08:43 صباحاً | عدد القراءات : 19

القبض على خمسة متهمين بحوزتهم مواد مخدرة بالنجف

اعلنت قيادة شرطة النجف عن تنفيذ مداهمة مشتركة مع جهاز الأمن الوطني لعدد من الدور المشتبه بها اسفرت عن القبض على خمسة اشخاص وضبط مخدرات .

وقالت في بيان صحفي" تم القاء القبض على 5 اشخاص 4 رجال وامراة واحدة بحوزتهم على مواد مخدرة وسلاح ناري نوع( كلاشنكوف)".

وأضاف البيان انه " تم احالة المتهمين للجهات المختصه للتحقيق واحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على خمسة متهمين بحوزتهم مواد مخدرة بالنجف ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على خمسة متهمين بحوزتهم مواد مخدرة بالنجف ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).