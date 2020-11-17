2020/11/17 | 09:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} من المؤمل ان يصل مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021 إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل، استنادا الى وعود حكومية تلقتها اللجنة المالية النيابية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موازنة 2021 تصل الى البرلمان الأسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موازنة 2021 تصل الى البرلمان الأسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).