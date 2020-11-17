تهيئة أرض مصفى (FCC) الستراتيجي في البصرة

2020/11/17 | 09:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة: الفرات نيوز} اعلنت وزارة النفط، استعدادات مبكرة لتسليم أرض مشروع مصفى (fcc) بآلية التكسير التحفيزي لإنتاج المشتقات النفطية في منطقة الشعيبة الى شركة (jgc) اليابانية في العاشر من كانون الأول المقبل.

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