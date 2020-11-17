النفط يتقدم نحو تعويض الخسائر.. قفزة جديدة في الأسعار

2020/11/17 | 09:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، بفعل توقعات بأن تمدد أوبك وحلفاؤها تخفيضات إنتاج النفط لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، في حين تعززت المعنويات بفعل أنباء عن لقاح واعد آخر لفيروس كورونا.

وارتفعت عقود الخام برنت لشهر كانون الثاني 24 سنتا، أو 0.55٪، الى 44.07 دولارات للبرميل بحلول 05:30 بتوقيت جرينتش، وارتفع ايضا غرب تكساس الوسيط الخام لشهر كانون الاول بواقع 17 سنتا، أو 0.44٪، الى 41.52 دولارا للبرميل.

ارتفعت أسواق الأسهم على أمل حدوث انتعاش اقتصادي أسرع بعد أن قالت شركة Moderna Inc MRNA.O إن لقاحها التجريبي COVID-19 كان فعالًا بنسبة 94.5 ٪ في الوقاية من العدوى بناءً على بيانات مؤقتة للحالة المتأخرة.

يأتي ذلك بعد أن ذكرت شركة Pfizer Inc PFE.N الأسبوع الماضي أن لقاحها كان فعالاً بنسبة 90٪.

من المقرر أن تعقد أوبك + ، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها ، بما في ذلك روسيا ، اجتماع لجنة وزارية يوم الثلاثاء قد يوصي بإجراء تغييرات على حصص الإنتاج عندما يجتمع جميع الوزراء في 30 تشرين الثاني ويوم الأول من كانون الاول.

واشارت بعض المصادر الى ان المجموعة تميل نحو تأجيل زيادة مقررة في إنتاج النفط في يناير كانون الثاني لمدة ثلاثة أشهر على الأقل لدعم الأسعار حيث يواصل جائحة كوفيد -19 الموجة الثانية.

ارتفع إنتاج النفط الخام في الصين في تشرين الاول إلى أعلى مستوى له على الإطلاق ، مما يدعم تعافي الطلب السريع في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم

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