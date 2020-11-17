الكشف عن توجه حكومي لرفع الإيرادات غير النفطية الى 25%

2020/11/17 | 09:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الثلاثاء، عن توجه حكومي لرفع الإيرادات غير النفطية الى 25%، مبينا أن الايرادات غير النفطية ما زالت بين 6 – 7 % من اجمالي ايرادات الموازنة.وقال صالح في حوار تابعته /المعلومة/، إن “الالتزام بقرارات الجلسة الاولى لاجتماع مجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة، سيضاعف ايرادات المنافذ الحدودية من تجارة الاستيراد».وأضاف ان «الايرادات غير النفطية ما زالت بين 6 – 7 % من اجمالي ايرادات الموازنة، الا ان هذا التوجه الحكومي سيجعلها ترتفع بما لا يقل عن 25 % في مقدمتها الضرائب والرسوم الاتحادية المستوفاة بشكل صحيح وعلى وفق تقدم نظم التقدير والحصر والتخمين الالكترونية للسلع المستوردة، التي ستعتمدها المنافذ الحدودية واجهزتها الجمركية”.



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