الرشيد يوقف سلف الماستر كارد «نخيل»

2020/11/17 | 09:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداعلن مصرف الرشيد، الاثنين، إيقاف ترويج سلف الماستر كارد (نخيل).

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، انه "تقرر ايقاف ترويج سلف الماستر كارد (نخيل)"، مبينا أن "قرار الايقاف جاء لاغراض التطبيق بين الفروع المانحة وقسم البطاقات والقنوات الالكترونية".

واضاف ان "المصرف سيستأنف ترويج المعاملات مطلع الشهر الاول لعام ٢٠٢١".

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