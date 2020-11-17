يتضمن 2500 كاميرا حديثة.. الإعلان عن قرب افتتاح مشروع مراقبة بغداد الأمني

2020/11/17 | 09:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت محافظة بغداد، الثلاثاء، عن قرب افتتاح مشروع المراقبة الامنية للعاصمة المتضمن 2500 كاميرا حديثة عالية التقنية.وقال نائب محافظ بغداد علي العيثاوي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “المشروع الذي تنفذه المحافظة، يتابعه شخصيا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”، مشيرا الى ان “المشروع الذي سيفتتح قريبا، يمكنه مراقبة 90 بالمئة من مناطق العاصمة”.وأضاف العيثاوي، أن “غالبية الطرق الموجودة في العاصمة، دخلت ضمن خدمة المراقبة للمشروع حفاظا على الوضع الأمني”، مؤكدا ان “هناك نحو 2500 كاميرا حديثة عالية التقنية، تنتشر في مناطق وشوارع العاصمة يمكنها التقاط اي حدث يحصل، من اجل تمكين القوات الامنية من ملاحقة والقاء القبض على المجرمين والارهابيين في حال حصول اي حادث للقتل او السرقة او الإرهاب”.وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته المنعقدة في الرابع من الشهر الحالي على استكمال النسبة المتبقية من مشروع منظومة كاميرات المراقبة الامنية في محافظة بغداد والزام الشركة المجهزة بتسليم الخرائط الخاصة بالمشروع والارقام السرية وكل ما يتعلق بالمنظومة.يذكر انه كان من المؤمل افتتاح مشروع (بغداد الامني) المجهز بأكبر منظومة كاميرات على مستوى العراق خلال العام 2016، وبكلفة تصل الى 1.5 مليار دولار، والتي كانت ستخدم بشكل كبير الاجهزة الامنية والمرورية ويكون لها تأثير ايجابي في تحسين الواقع الامني في العاصمة، اذ تبدأ المرحلة الاولى من حدود امانة بغداد الادارية وحزامها اضافة الى قلب العاصمة.



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