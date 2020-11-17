الخدمات النيابية: قانون مجلس الاعمار يحيل المقاولات الكبيرة لرئيس الوزراء حصرا

2020/11/17 | 09:18 - المصدر: NRT عربية

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اعلنت لجنة الخدمات النيابية، الثلاثاء، قرب اكتمال مشروع قانون مجلس الاعمار، مؤكدة ان القانون يحيل كافة المقاولات التي تتجاوز كلفتها 250 مليون دينار الى رئيس الوزراء.

وقال عضو اللجنة مضر الازيرجاوي في حديث لجريدة الصباح، اليوم (17 تشرين الثاني 2020) ان "قانون مجلس الاعمار شبه مكتمل وان اللجنة ستقوم خلال الاسبوع المقبل بعقد ورشة عمل اخيرة ونهائية حوله مع الجهات المعنية ليتم بعدها عرضه للتصويت"، منوها بان "القانون قرئ قراءة اولى وثانية".

واضاف ان "هذا القانون مهم جدا لانه يحصر المقاولات الكبيرة بيد مجلس الوزراء حصرا ويكون رئيس الوزراء هو المشرف عليها حتى بالتنفيذ"، مبينا انه "ينص على ان تكون كلفة المشروع المحال لهذا المجلس 500 مليون، وتم تقليلها من قبل اللجنة كمقترح اولي الى 250 مليونا".

وأوضح ان "المشاريع التي تكون قيمتها اقل فتبقى لدى الوزارات"، مبينا ان "هذا القانون سيقلل من الفساد لان الصفقات الكبيرة ستكون بيد رئيس الوزراء".

A.Sh

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