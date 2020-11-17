الامن النيابية تحمل رئاسة الوزراء مسؤولية عدم اعلان نتائج اللجان التحقيقية

2020/11/17 | 09:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبد الخالق العزاوي

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منذ 29 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الثلاثاء، استكمال تقارير جميع اللجان التي كلفت بها خلال المرحلة الماضية، محملة رئاسة الوزراء وجهات اخرى مسؤولية عدم اعلان النتائج التحقيقية حتى الان.

وقال عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي، في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (17 تشرين الثاني 2020) إن "تقارير اللجان التي كلفت من قبل البرلمان استكملت، كاللجان الخاصة بالتحقيق في عمليات الاعتداء على المتظاهرين في الناصرية والبصرة والنجف وبغداد، فضلا عن لجان بمواضيع اخرى تخص الاوضاع الامنية في بعض المناطق".

وأضاف أن "اللجنة سلمت جميع محاضر اللجان ونتائجها الى مكتب رئيس الوزراء والجهات المعنية"، لافتا الى أن "تلك الجهات هي التي تتحمل عدم إعلان نتائجها لغاية الآن".

وأكد العزاوي "تشكيل لجنتين في جريمة قرية الفرحاتية في محافظة صلاح الدين، إحداهما بأمر ديواني من رئاسة الوزراء، والاخرى من رئاسة البرلمان، مشيرا الى أن "اللجنة الاخيرة بهذه الواقعة، لم تستكمل أعمالها لغاية الآن".

A.Sh

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