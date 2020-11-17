العراق يلتقي أوزبكستان ودياً في ختام معسكر دبي.. التوقيت والقناة الناقلة

2020/11/17 | 09:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

يلقي اليوم الثلاثاء (17 تشرين الثاني 2020)، منتخب العراق بكرة القدم نظيره الاوزبكي قبل ختام المعسكر العراقي بدبي الاماراتية.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "المباراة ستقام عند الساعة الخامسة عصراً وتنقل على قناة العراقية الرياضية".

واضاف، أن "عدد مواجهات الفريقين عشر مرات، فازت أوزباكستان في ست مباريات، والعراق فاز في مباراة ودية واحدة وتعادل في ثلاث مرات، سجلت اوزبكستان 11 هدفاً وسجل العراق 6 اهداف، ولم يفز العراق في أي مباراة رسمية مع اوزبكستان على مستوى المنتخب الأول".

وكان منتخب العراق قد تعادل مع الاردن سلبيا في أول مباراة له بمعسكره في دبي الخميس الماضي.

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