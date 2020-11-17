حقوق الانسان: عام 2020 شهد العديد من الانتهاكات

2020/11/17 | 09:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مفوضية حقوق الانسان، ان العام الحالي شهد العديد من الانتهاكات.

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي في بيان تلقته “تقدم” ان “عام ٢٠٢٠ شهد العديد من الانتهاكات في ملفات حرية الرأي والتعبير والعنف الاسري وانتشار المخدرات وارتفاع حالات الانتحار اضافة الى الانتهاك الاكبر في ملف الصحة من خلال تفشي جائحة كورونا”.

واضاف الغراوي ان “تداعيات هذه الانتهاكات خلف الاف الضحايا”، مبيناً ان “ان الحكومة العراقية مدعوة الى انصاف وتعويض الضحايا ومعالجة الانتهاكات التي حصلت وتعزيز بيئة حقوق الانسان في العراق بما يكفل حقوق المواطن”.

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