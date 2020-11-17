طائرات أف-16 تدمر مضافة لداعش في ديالى

2020/11/17 | 09:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، تدمير مضافة لداعش في الزُّور بمحافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان أن “طائرات القوة الجوية العراقية اف 16، نفذت فجر اليوم ضربة جوية على مضافة لعصابات داعش الأرهابية في منطقة الزُّور على نهر ديالى في خانقين ضمن قاطع عمليات ديالى”.

وفي سياق ثانٍ، أفادت الخلية، بأن “القوات الخاصة الفوج الاول اللواء الاول مِن آمرية صنف القوات الخاصة عملية عبور بالزوارق الى جزرة أم جريش في نهر دجلة قاطع عمليات سامراء لتاسيس ونصب جسر عائم لتأمين عبور الجهد الهندسي لتطهير الجزرة المذكورة”.

وأردفت، بأن “العملية تمت بمشاركة قوات مشتركة مِن الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي / سرايا السلام”.

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