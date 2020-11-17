2020/11/17 | 09:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة التركية تطلب تفويضا من البرلمان لإرسال قوات عسكرية إلى أذربيجان

قدمت الحكومة التركية، اليوم الاثنين، مذكرة تفويض إلى البرلمان للسماح بإرسال قوات عسكرية لدعم أذربيجان خلال الاشتباكات الدائرة بينها وبين أرمينيا في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها بين البلدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الخاصة تنشئ جسرا عائما لتطهير جزيرة أم جريش في سامراء) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الخاصة تنشئ جسرا عائما لتطهير جزيرة أم جريش في سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).