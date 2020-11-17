تتضمن دولا خليجية.. مسؤول يكشف أولوية ترامب في الـ70 يوما القادمة

2020/11/17 | 09:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين يوم الإثنين، إن إدارة ترامب تعمل على حل الأزمة الخليجية في محاولة أخيرة لتحقيق فوز دبلوماسي قبل مغادرة الرئيس لمنصبه، وفقا لموقع "ذا هيل".

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