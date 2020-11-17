أف 16 العراقية تقصف مضافة لداعش في صلاح الدين

2020/11/17 | 09:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، تنفيذ طائرات الـ "f16" ضربة ضد مضافة لتنظيم داعش في صلاح الدين.



وذكرت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (17 تشرين الثاني 2020)، أن "طائرات القوة الجوية العراقية اف 16 نفذت فجر اليوم ضربة جوية على مضافة لعصابات داعش الأرهابية في منطقة الزُّور على نهر ديالى في خانقين ضمن قاطع عمليات ديالى".

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