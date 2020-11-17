2020/11/17 | 09:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

حذرت اللجنة المالية، من حجز دولي لرصيد العراق المتبقي في البنك المركزي والمصارف الحكومية وغير الحكومية على اثر خطوة توجه حكومي لطبع العملة المحلية من دون رصيد يوازيها في البنك.

وقال عضو اللجنة المالية عبد الهادي سعداوي في تصريحات صحفية، ان “الخطورة التي تواجه العراق في الوقت الحالي مابعد الاقتراض يتمثل بتوجه الحكومة لطبع العملة المحلية بدل الاقتراض من دون رصيد يوازيها”.

واضاف ان “هذه الخطوة ستدفع الى حجز اموال العراق الموجودة في البنك المركزي والمصارف الحكومية وغير الحكومية وتجمده لعدم وجود الرصيد”، مبينا ان “هذه الخطوة ستشل العراق بالكامل”.

واوضح سعداوي ان “مجلس النواب مطالب بمتابعة الامر مع الحكومة ومنعها من اي اتجاه بهذا الخطوة لما فيها من ضرر اقتصادي كبير على العراق اخطر من الاقتراض”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أموال العراق مهددة بـ”حجزها” دوليًا إذا أقدم على هذه الخطوة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أموال العراق مهددة بـ”حجزها” دوليًا إذا أقدم على هذه الخطوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).