طائرات 'اف 16' العراقية تستهدف مضافة لـ'داعش' في ديالى

2020/11/17 | 09:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن استهداف طائرات "أف 16" العراقية، مضافة لتنظيم "داعش" في خانقين بمحافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "طائرات القوة الجوية العراقية اف 16 نفذت فجر اليوم، ضربة جوية على مضافة لعصابات داعش الإرهابية في منطقة الزُّور على نهر ديالى في خانقين ضمن قاطع عمليات ديالى".

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