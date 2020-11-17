النزاهة تحبط عملية بيع عقار تابع للدولة وتضبط المتهم الأول فيها

2020/11/17 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، الثلاثاء (17 تشرين الثاني 2020)، تمكُّن ملاكاتها في مديريَّة تحقيق نينوى من إحباط محاولة بيع عقار تعود ملكيته لوزارة المالية، مبينة أن المتهم المضبوط استخدم مستمسكات مزورة في العملية.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ملاكات مديريَّة تحقيق نينوى ضبطت المتهم بالجرم المشهود أثناء قيامه ببيع العقار البالغة مساحته (4 دوانم و7 أولك و25 م2) العائدة ملكيته إلى وزارة المالية وحق التصرف لأحد المواطنين".

وأشارت إلى "قيام المتهم بانتحال صفة وكيل المالك الأصلي لحق التصرف باستخدام مستمسكات مزورة، كما تم ضبط عقد البيع والشراء وأصل المستمسكات المزورة".

وأضاف البيان، أنه "في عملية ثانية، تمكنت ملاكات المديرية من ضبط محاسب في مديرية التسجيل العقاري بالمحافظة بتهمة الرشوة، وبعد التدقيق والمطابقة مع مبالغ الوصولات المقيدة والمتسلمة من قبله عن رسوم المعاملات العائدة للمديرية، تبين وجود زيادة في تلك المبالغ".

وأوضحت الدائرة أنه "تم تنظيم محضري ضبط أصوليَّين بالمضبوطات في العمليتين اللتين نفّذتا بناءً على مذكرتين قضائيتين، وعرضهما رفقة المتهمين على السيد قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهما وفقاً لأحكام المواد (456،298،289 - 307) من قانون العقوبات".

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