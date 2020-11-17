فايزر تبدأ تجربة عقار كورونا في أربعة أماكن

2020/11/17 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

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قالت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "فايزر"، اليوم الثلاثاء، إنها بدأت برنامجا تجريبيا للتحصين ضد فيروس كورونا المستجد في 4 ولايات أميركية، للمساعدة في تحسين خطة تسليم ونشر اللقاح الجديد.

وذكرت الشركة في بيان لها، أنها اختارت رود آيلاند وتكساس ونيو مكسيكو وتينيسي للبرنامج بسبب الاختلافات في الحجم الكلي وتنوع السكان والبنية التحتية للتحصين، فضلا عن حاجة الولايات للوصول إلى الأفراد في مناطق حضرية وريفية متنوعة.





وأضافت، ان "الولايات الأربع المشمولة في هذا البرنامج التجريبي لن تتلقى جرعات لقاح في وقت أبكر من الولايات الأخرى بموجب هذا البرنامج التجريبي، ولن تتلقى أي اعتبارات تفاضلية".

في الأسبوع الماضي، أصدرت شركة فايزر بيانات أولية عن لقاحها الذي طورته مع الشريك الألماني، والذي أظهر أنه فعّال بنسبة 90 في المئة.

في وقت سابق، قالت شركة موديرنا المنافسة، إن لقاحها التجريبي فعال بنسبة 94.5 في المئة للوقاية من الفيروس التاجي، بناءً على بيانات مؤقتة من التجارب السريرية المتقدمة، مما يعزز الآمال في أن اللقاحات ضد المرض قد تكون جاهزة للاستخدام قريبا.

يستخدم لقاحا فايزر ومديرنا تقنية جديدة تسمى "messenger RNA" لتنشيط جهاز المناعة ضد الفيروس.

أثار الخبراء مخاوف بشأن تحديات التوزيع المرتبطة بلقاح شركة فايزر بسبب اشتراطات التخزين.

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