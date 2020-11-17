مصدر لـ”النور”: فشل وساطة السفير البريطاني في منع اقالة الحلبوسي

2020/11/17 | 09:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفاد مصدر سياسي، اليوم الاثنين، بفشل وساطة السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي مع القوى السياسية العراقية لمنع اقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.وقال المصدر لـ”النور نيوز” ان” السفير البريطاني قام خلال اليومين الماضيين بحراك سياسي مكثف التقى خلاله بعدد من الشخصيات المحلية والاقليمية من اجل الضغط على قادة الحراك الساعي لاقالة …

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