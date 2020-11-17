اعتقال متهمين اثنين بتهمة “القتل” في البصرة

2020/11/17 | 09:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة اعلنت مديرية شرطة البصرة، الاثنين، عن اعتقال متهمين اثنين بتهمة “القتل”.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مفارز مركز شرطة الحسين التابع لقسم شرطة البلدة الثانية تمكنت من القبض على متهم مطلوب قضائيا بجريمة القتل (٤٠٦) وفق قانون العقوبات العراقية بعد التحري وجمع المعلومات عن مكان تواجده”.وأضاف …

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