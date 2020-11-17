الهجرة: قضية عودة النازحين الى “جرف الصخر” ليست من اختصاص الوزارة

2020/11/17 | 09:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة الهجرة والمهجرين، الاثنين، ان قضية عودة النازحين الى منطقة “جرف الصخر” في محافظة بابل، تتعلق بمسائل امنية ليست من اختصاص الوزارة. وذكر وكيل الوزارة كريم النوري في لقاء متلفز، تابعه “النور نيوز” ان “عودة النازحين الى منازلهم في منطقة جرف الصخر، تتعلق بالتدقيق الامني واملاك المواطنين هل زراعية ام سندات، …

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