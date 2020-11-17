مفوضية حقوق الانسان : عام 2020 شهد العديد من الانتهاكات بملفات حرية الرأي والتعبير والعنف الاسري

2020/11/17 | 09:49 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/قال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي ان عام ٢٠٢٠ شهد العديد من الانتهاكات في ملفات حرية الرأي والتعبير والعنف الاسري وانتشار المخدرات وارتفاع حالات الانتحار اضافة الى الانتهاك الاكبر في ملف الصحة من خلال تفشي جائحة كورونا .



واضاف الغراوي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " ان تداعيات هذه الانتهاكات خلفت الاف الضحايا داعيا الحكومة العراقية الى انصاف وتعويض الضحايا ومعالجة الانتهاكات التي حصلت وتعزيز بيئة حقوق الانسان في العراق بما يكفل حقوق المواطن" ./انتهى10

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