علاء الربيعي يطالب الحكومة بسرعة دخول شركات عالمية للهاتف النقال 

2020/11/17 | 09:49 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / طالب عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون علاء الربيعي الحكومة بسرعة دخول شركات عالمية للهاتف النقال .وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : دخول شركات عالمية رصينة للهاتف النقال الى البلاد ضمانة اكيدة لنقل الاتصال الخلوي في البلاد لواقع افضل بخدمات متطورة .واضاف الربيعي ان : الديون المترتبة على الشركات الحالية واجبة التسديد وليس منة منهم ..وشدد على ان : الحل هو دخول شركات دولية عالمية رصينة لتقدم خدماتها المتطورة للمواطن .وكان النائب محمد شياع السوداني اعلن امس الاول صدور قرار قضائي برفض التجديد لشركات الهاتف النقال.وقال السوداني في تغريدة :" اليوم قال القضاء العراقي قولته منتصراً للشعب ، مؤكداً استقلاليته ومهنيته عندما قرر القاضي قبول الدعوى ورفض قرار التجديد"./انتهى3

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