تحالف الفتح: قريبا سنشهد تفعيل قرار اخراج الأمريكان من العراق

2020/11/17 | 09:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد تحالف الفتح العراقي، بان المرحلة المقبلة من عمل مجلس النواب ستشهد تفعيل قرار المجلس بإخراج القوات الأميركية من البلاد وانهاء خطوات الحكومة بتمييع...

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