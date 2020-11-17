بالتفاصيل: جريمة مروعة تهز النجف الاشرف جنوب العراق

2020/11/17 | 09:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية شرطة محافظة النجف جنوب العراق، عن تفاصيل جريمة قتل غامضة لضحية قتل واحرق ووضع بخزان ماء في المحافظة....

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