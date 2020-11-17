فتح الله حسيني: الادارة الذاتية ستجري انتخابات لتغيير هيكليتها

2020/11/17 | 09:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مجلس سوريا الديمقراطية عن عقد مؤتمر يعقبه اجراء انتخابات للادارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، فيما اكد عضو في ممثلية الادارة الذاتية باقليم كوردستان ان ترتيب البيت الكوردي يسير بشكل جيد.

وقالت الرئيسة المشاركة لمجلس سوريا الديمقراطية امينة عمر لوكالة نورث برس انهم بصدد عقد مؤتمر تحت شعار “المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات”، وسيعقبه إجراء انتخابات للإدارة الذاتية وإمكانية وضع عقد اجتماعي جديد للإدارة وإجراء تغيير في هيكليتها.

من جانبه قال فتح الله حسيني عضو ممثلية الادارة الذاتية في اقليم كوردستان في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الثلاثاء 17/11/2020، انه سيتم تحديد موعد الانتخابات في المؤتمر الذي سيعقده مجلس سوريا الديمقراطية في أواخر الشهر الجاري على اعتبار أن مجلس سوريا الديمقراطية المظلة الأوسع للإدارة الذاتية.

وأضاف حسيني انه سيتم الأخذ بالاعتبار في الوقت عينه احتواء أكبر قدر من الأطر والأحزاب في هيكلية الإدارة الذاتية، مشيرا الى انه "حتى الآن لم تتحدد آلية دخول المجلس الوطني الكوردي في مؤسسات الإدارة ولكن النتائج مرضية جداً بالنسبة لترتيب الوضع الكوردي في روجآفا".

PUKmedia / فائق إيزدي ‌

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