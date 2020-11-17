الرافدين يكشف عن الدوائر التي ستصرف رواتبها اليوم

2020/11/17 | 09:50 - المصدر: NRT عربية

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رواتب الموظفين

فوتو: أرشيف

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، إطلاق رواتب منتسبي مديريات وزارة الداخلية عن طريق بطاقة الماستر كارد.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، اليوم، 17 تشرين الثاني 2020، إنه "تم صرف رواتب منتسبي وزارة الداخلية - مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة - ميسان وزارة الداخلية - مديرية شرطة وزارة الداخلية - قيادة شرطة محافظة بغداد - مديرية الشؤون الإدارية والمالية".

وتابع البيان أنه تم أيضا صرف رواتب مديرية الدفاع المدني -بغداد الكرخ، وزارة الداخلية - مديرية حماية المنشآت والشخصيات- بغداد، وزارة الداخلية - مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، وزارة الداخلية- مديرية الدفاع المدني- بابل، وزارة الداخلية - مديرية الدفاع المدني –المقر، وزارة الداخلية - مديرية شرطة الطاقة، وزارة الداخلية - قيادة قوات حرس الحدود".

وأشار إلى أنه "بإمكان المنتسبين استلام رواتبهم في شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات أو من مكاتب المنافذ الخاصة".

ر.إ

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