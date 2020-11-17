هيئة الانواء الجوية تتوقع ان تشهد البلاد طقسا صحوا مع بعض الغيوم غدا الاربعاء بدرجات اعلى من عشرين مئوية

2020/11/17 | 10:06 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد طقسا صحوا مع بعض الغيوم غدا ..



بدرجات حرارة اعلى من 20 مئوية قليلا.وذكر بيان للهيئة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان : طقس المناطق كافة سيكون يوم غد الاربعاء صحوا مع بعض الغيوم ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ( 20-30 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم .وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 12 مئوية والعظمى 24 مئوية.وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في السليمانية 10 مئوية واعلاها في البصرة 17 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في دهوك 16 مئوية واعلاها في البصرة 26 مئوية .اما طقس يوم الخميس المقبل ففي المنطقة الوسطى يكون صحوا يتحول الى غائم جزئيا وغائم ابتداء من اقسامها الغربية مع تساقط زخات مطر متفرقة ليلا ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30 )كم/س ، بمدى رؤية (6-8 )كم .ودرجات الحرارة تبقى على معدلاتها المسجلة في اليوم السابق.وفي المنطقتين الشمالية والجنوبية تبقى الاجواء على حالها..



طقسا وحركة رياح ودرجات حرارة كما في اليوم السابق./انتهى3

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