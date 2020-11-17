ليست إيران.. العراق يتصدر قائمة استيراد منتج غذائي لإحدى الدول

2020/11/17 | 10:07 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت رابطة مصدري منطقة إيجة في تركيا ان العراق احتل المرتبة الاولى في استيراد الألبان من تركيا.

وقالت الرابطة في تقرير لها ان “صناعة منتجات الألبان صدرت 254 مليون دولار في الفترة الاخيرة من عام 2020، مبينا ان العراق في المرتبة الاولى بصادرات بلغت 52.5 مليون دولار”.

وتابعت ان “السعودية جاءت ثانيا بصادرات بلغت قيمتها 42 مليون دولار ومن ثم جاءت الإمارات ثالثا بصادرات بلغت 16.8 مليون دولار ومن جاءت رابعا الكويت بصادرات بلغت 13.6 مليون دولار وجاءت مصر خامسا بصادرات بلغت 12.1 مليون دولار، وعدها الصين سادسا بصادرات تبلغ 6 ملايين دولار.

ويستورد العراق كميات كبيرة من الألبان من ايران وتركيا وبكميات اقل من السعودية والكويت، فيما تجد صناعة الألبان المحلية تنافسا كبيرا من هذه المنتجات الاجنبية نظرا لطرق تغليفها الحديثة وجودتها مقارنة بالإنتاج المحلي.

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