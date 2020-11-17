2020/11/17 | 10:09 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 | 09:56 صباحاً | عدد القراءات : 21

باريس سان جيرمان يغري راموس بعرض ضخم للرحيل عن ريال مدريد

كشف تقرير صحفي إسباني عن تحركات جادة من جانب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل الظفر بخدمات المدافع الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد.

وشهدت الأيام القليلة الماضية جدلاً كبيراً حول مستقبل المدافع المخضرم في قلعة سانتياغو برنابيو، حيث ينتهي عقده مع الميرنغي بنهاية الموسم الجاري، بينما لم تحسم إدارة النادي مسألة تجديد عقده حتى الآن.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان يجهز عرضًا مغريًا لراموس، من أجل إقناعه بالانتقال لحديقة الأمراء.

وقالت الصحيفة أن النادي الباريسي سوف يقدم عقدًا للاعب المخضرم يمتد لثلاث مواسم، على أن يتقاضى راموس راتباً سنوياً يبلغ 20 مليون يورو.

وأضافت "موندو ديبورتيفو" أن هذا العرض قد يحظى بقبول راموس، خاصة وأنه سيضمن له راتبًا ضخمًا خلال سنواته الأخيرة في الملاعب، بعد أن تخطى اللاعب الرابعة والثلاثين من عمره.

ويعول باريس سان جيرمان على تباطؤ إدارة ريال مدريد في حسم مسألة تجديد عقد اللاعب، وهي النقطة التي تتيح لراموس التوقيع لأي نادٍ آخر خلال شهر يناير المقبل، على أن ينضم لصفوفه بنهاية الموسم.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أكدت في وقت سابق أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي سوف يحسم أمر استمرار راموس في قعلة سانتياغو برنابيو خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت التقارير أن نقطة الخلاف بين بيريز وراموس تكمن في إصرار اللاعب علي أن يكون تمديد عقده لأكثر من موسم، بينما يتمسك بيريز بمبدأ عدم التمديد لأكثر من عام واحد بالنسبة للاعبين الذين تخطوا الثلاثين.

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