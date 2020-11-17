2020/11/17 | 10:09 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. سحب مشروع كورنيش الغراف من "الشركة المتلكئة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/17 | 10:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. سحب مشروع كورنيش الغراف من "الشركة المتلكئة") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. سحب مشروع كورنيش الغراف من "الشركة المتلكئة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).