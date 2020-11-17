2020/11/17 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_السلام_أديب في رسالته الى روج في غشت 1843، يخبر كارل ماركس هذا الأخير بما يلي:"سيكون شعارنا هو: إصلاح الوعي ليس من خلال أفكار دوغمائية، وإنما من خلال تحليل الوعي الغامض الذي لا يمكن فهمه في ذاته، سواء كان ذلك تجليًا في شكل ديني أو سياسي.



سوف يصبح من الواضح بعد ذلك أن العالم كان يحلم منذ فترة طويلة بامتلاك شيء ما، وكان ينقصه الوعي الواضح فقط لكي يمتلكه حقيقة في الواقع.



فالمسألة ليست وصفة فكرية عميقة تر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدلية الصراع الطبقي محليا وعالميا - عبد السلام أديب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدلية الصراع الطبقي محليا وعالميا - عبد السلام أديب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).