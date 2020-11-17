2020/11/17 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن ي عمله اللافت «أوراق» لجأ عبد الله العروي إلى اختيار شخصية إدريس ليجعل منه رمزاً لجيل ثقافي مغربي، كان العروي نفسه واحداً من رموزه، والجانب الواقعي من حياة إدريس معروف، فهو رجل غادر السياسة ليتفرغ للفن.



وفي الفن لم يحقق ما كان يصبو إليه، ومن أجل كتابة حكاية ذلك الجيل، عبر شخصية إدريس، وظّف العروي ما يصفه الأوراق المكتوبة لبطله، من يوميات، خواطر، رسائل، اختبارات مدرسية، مذكرات، مقالات، عروض ومراجعا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((أوراق) عبدالله العروي - حسن مدن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((أوراق) عبدالله العروي - حسن مدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).