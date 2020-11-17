البحرين تفوز على الامارات بثلاثية ودية

2020/11/17 | 10:40 - المصدر: سفن سكاي

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فاز منتخب البحرين، على منتخب الامارات لكرة القدم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية ، التي أقيمت مساء الاثنين باستاد زعبيل في دبي مسجلا فوزه الثالث على التوالي في معسكره المقام في ملاعب الامارات.

البحرين استهلت مبارياتها بالفوز على طاجيكستان بهدف واحد للاعبها محمد الرميحي.

ثم تغلبت على لبنان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بواسطة سيد هاشم عيسى وكميل الأسود ومحمد جاسم، فيما سجل محمد قدوح هدف لبنان.

وفي مباراة الامارات التي جرت الاثنين في اخر مباريات المعسكر الاماراتي افتتحت الامارات التسجيل في الدقيقة 33 ابقت الفريق متقدما حتى الربع الاخير من اللقاء ليسجل محمد جاسم مرهون التعادل للبحرين في الدقيقة 74.

وأضاف محمد الرميحي هدفين في الدقيقتين 82 و85 وتأتي المباراة في إطار استعدادات المنتخبين للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023 التي تستكمل اذار مارس المقبل.

وكانت الامارات فازت على طاجيكستان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مؤباراتها الودية الاولى قبل ايام على ملعب زعبيل بنادي الوصل والسيناريو فيها كان مختلفا عن مباراة البحرين حيث بدأت طاجيكستان التسجيل عبر لاعبها دافرون بعد 9 دقائق وأضاف كومرون الهدف الثاني بعد 29 دقيقة.

واحرز علي مبخوت اول اهداف الامارات في الدقيقة 29 ثم أضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 63.

وسجل علي صالح هدف الفوز الثالث

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