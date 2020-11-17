ساعات على انتهاء “الاستقرار المتذبذب”.. حقبة الأمطار الغزيرة والواسعة تنطلق بهذا الموعد

2020/11/17 | 10:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف المتنبىء الجوي، حسين الأسدي، عن توقعات حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجاري، مبينا ان هناك فرص لأمطار خفيفة على بعض المناطق اليوم.

وقال الأسدي، في تدوينة على “فيسبوك” ان هناك “فرص أمطار خفيفة على بعض مناطق الشمال خلال اليوم تتركز على المرتفعات الجبلية القريبة من تركيا وإيران وربما تشهد مناطق أقصى جنوب البلاد زخات أمطار عشوائية وهي فرصة ضعيفة عموما”.

وأضاف ان ” باقي مناطق البلاد يتوقع أن تشهد اجواء مستقرة وتظهر بعض السحب المتفرقة “، مبينا ان “الاستقرار في الطقس يستمر حتى الخميس القادم مع أجواء باردة خلال ساعات المساء والصباح الباكر ودرجات حرارة معتدلة خلال ساعات النهار”.

وتابع أنه ” من الجمعة القادمة والإيام التي تليها البلاد مع موعد بحالة جوية جديدة بسبب تقدم منخفض جوي يعمل على تشكل موجة أمطار تطال مناطق واسعة من البلاد مع غزارة في الأمطار على بعض المناطق”.

وأشار الأسدي، إلى أن “الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة ويتوقع من ظهر اليوم أن يكون هناك استقرار في حركة الرياح إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة في كافة المناطق”.

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