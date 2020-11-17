بايدن يحذرسيموت المزيد من الناس بسبب تعنت ترامب في نقل السلطة

2020/11/17 | 10:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …حذر الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن خلال ايجاز من قبل قادة رجال الاعمال والنقابات ، من ان مقاومة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لعملية الانتقال السلس للسلطة تهدد حياة الناس واقتصاد البلاد.ونقلت صحيفة واشنطن اكزامنر في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة / عن بايدن قوله ” قد يموت المزيد من الناس اذا لم يتم التنسيق بهذا الخصوص ، وان كان علينا الانتظار حتى العشرين من كانون الثاني لبدء هذا التخطيط فسنكون متأخرين جدا “.واضاف التقرير أن ” بايدن ربط اقتراح التطعيم الذي تقدمت به ادارة ترامب بإعادة فتح اقتصادي أوسع في الولايات في جميع أنحاء البلاد بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية (مودرينا) امس الاثنين أن لقاح فايروس كورونا الخاص بها فعال بنسبة 94 ٪ على الأقل في الاختبار الأولي”.واوضح بايدن أن ” الحصول على اللقاح والتطعيم أمران مختلفان ، وعلى الرغم من ذلك فقد اتفقنا على أنه كلما تمكنا من الوصول إلى خطة التوزيع الخاصة بالإدارة ، كلما كان هذا الانتقال سلسًا في وقت أقرب للمضي قدما”.وبين أنه ” يريد حشد الدولة وراء استراتيجية وطنية مع تدابير قوية للصحة العامة، مثل تفويض القناع ، واختبار النتائج السريع المتاح على نطاق واسع ، وزيادة إنتاج العلاجات والادوية ، والتوزيع العادل والمجاني للقاحات”.واشار التقريرالى أن ” بايدن ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس جمعا قادة الأعمال والعمال لمناقشة الانتعاش الاقتصادي للبلاد.



خلال المحادثات ، تحدث بايدن عن رغبته في “إعادة البناء بشكل أفضل” ، وهو شعار حملة يشير إلى رغبته في الإشراف على اقتصاد “أكثر مرونة وشمولية” بحسب قوله .



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