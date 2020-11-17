إعدام أكثر من 16 ألف ديك رومي بسبب إنفلونزا الطيور في المانيا

2020/11/17 | 10:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات الألمانية اليوم الاثنين،

إنها أمرت بذبح نحو 16100 من طيور الديك

الرومي بعد رصد فيروس إنفلونزا الطيور

في مزرعة أخرى للدواجن.

وتأكد وجود سلالة فيروس إنفلونزا

الطيور (إتش 5 إن 8) في مزرعة ب

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