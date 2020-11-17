مصر تحصل من العراق مليار دولار سنويا

2020/11/17 | 10:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد متعاملون في قطاع مواد البناء

والعقارات المصري، أن اتفاق القاهرة مع

بغداد على إعادة إعمار العراق، سيؤثر

بشكل إيجابي على قطاع مواد البناء

المصري.

وأوضح المتعاملون أن هذه التأثير سيأتي

من خلال خلق ف

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