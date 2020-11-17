مسؤول أميركي يكشف: ترمب كان يعتزم ضرب موقع نووي إيراني ثم تراجع

2020/11/17 | 10:51 - المصدر: NRT عربية

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الرئيس الأميركي دونالد ترمب

فوتو: أرشيف

منذ 16 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف مسؤول أميركي، تفاصيل عن خطوة وصفها بـ "المثيرة" كان سيقدم عليها الرئيس دونالد ترمب، تتعلق بمهاجمة موقع نووي إيراني رئيسي الأسبوع الماضي.

وقال المسؤول، في تصريح لصحيفة أميركية، أمس الاثنين، 16 تشرين الثاني 2020، إن "ترمب طلب خيارات لمهاجمة الموقع النووي الإيراني الرئيسي الأسبوع الماضي لكنه قرر في نهاية المطاف عدم اتخاذ الخطوة المثيرة"، مبينا ان "الطلب تقدم به ترمب الخميس الماضي، خلال اجتماعه مع كبار مساعديه للأمن القومي، بمن فيهم نائب الرئيس، مايك بنس، والقائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلر والجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة."

وأضاف ان "المستشارين أقنعوا ترمب بعدم المضي قدما في تنفيذ الضربة بسبب خطر نشوب صراع أوسع"، لافتا إلى ان "ترمب طلب خيارات، وأعطوه السيناريوهات وقرر في نهاية المطاف عدم المضي قدما".

وأوضح أن "طلب ترمب يأتي بعد يوم من تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي أظهر أن إيران انتهت من نقل أول سلسلة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة من منشأة فوق الأرض في موقعها الرئيسي لتخصيب اليورانيوم إلى منشأة تحت الأرض، في انتهاك جديد لاتفاقها النووي مع القوى الكبرى.

جدير بالذكر ان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اتخذ قرارا بتوجيه ضربة جوية أميركية بطائرة مسيرة أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني قرب مطار بغداد.

ر.إ

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