نائب يعلن إكمال تحقيقات الأمن النيابية بالتظاهرات في 4 محافظات

2020/11/17 | 10:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أكــدت لجنة الأمــن والــدفــاع فـي مجلس الـنـواب، استكمال تقارير جميع اللجان التي كلفت بها خلال المرحلة الماضية من بينها عمليات الاعتداء على المتظاهرين.

وقال عــضــو الــلــجــنــة عــبــد الــخــالق الـعـزاوي في تصريح صحفي، إن "تــقــاريــر الـلـجـان الـتـي كلفها بها الـبـرلمـان استكملت، كاللجان الخاصة بالتحقيق في عمليات الاعتداء على المتظاهرين ً في الناصرية والبصرة والنجف وبغداد، فضلا عــن لـجـان بـمـواضـيـع اخــرى تـخـص الاوضــاع الامنية في بعض المناطق".

وتابع، أن "اللجنة سلمت جميع محاضر اللجان ونتائجها الـى مكتب رئـيـس الـــوزراء والـجـهـات المـعـنـيـة، لافـتـاً الــى أن، تـلـك الـجـهـات هـي التي تتحمل عدم إعلان نتائجها لغاية الآن".

وأكد العزاوي، "تشكيل لجنتين في جريمة قرية الفرحاتية في محافظة صـلاح الـديـن، إحداهما بأمر ديـوانـي مـن رئـاسـة الــوزراء، والاخــرى من رئاسة البرلمان، مؤكداً أن، اللجنة الاخيرة بهذه الواقعة، لم تستكمل أعمالها لغاية الآن".

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