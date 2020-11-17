الاستخبارات تعتقل ثلاثة انتحاريين في نينوى

2020/11/17 | 10:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الثلاثاء (17 تشرين الثاني 2020)، القبض على ثلاثة انتحاريين في محافظة نينوى.

وقال بيان للوكالة، تلقته (بغداد اليوم)، إنه "مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة ارهابيين والمطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية".

وأضاف، أن "الإرهابيين عملوا في مايسمى كتيبة الانتحاريين الانغماسيين، ومن خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية".

وأشارت الوكالة إلى أنه "تم إيداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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