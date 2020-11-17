كبير الجمهوريين بمجلس الشيوخ يحذر ترامب من تسريع الانسحاب من العراق

2020/11/17 | 10:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

حذر زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور ميتش ماكونيل، أمس الاثنين، الرئيس دونالد ترامب، من مغبّة تسريع وتيرة انسحاب القوات الأمريكي من أفغانستان أو العراق.

وقال ماكونيل في خطاب بمجلس الشيوخ إن "عواقب انسحاب أمريكي سابق لأوانه قد تكون أسوأ حتّى من انسحاب أوباما من العراق في 2011، والذي أدّى إلى صعود تنظيم داعش".

وأضاف أنّ "مثل هكذا انسحاب سيمثّل تخلياً من جانب الولايات المتّحدة عن حلفائها وسيفسح المجال أمام حركة طالبان لبسط نفوذها في أفغانستان وسيتيح لتنظيمي داعش والقاعدة بإعادة تجميع صفوفهما في العراق".

ووفقاً لشبكة "سي أن أن" فقد تلقّى البنتاغون تعليمات للتحضير لسحب ألفي جندي من أفغانستان و500 جندي من العراق قبل احتمالية تسليم السلطة إلى خلفه الديمقراطي، جو بايدن، في 20 يناير المقبل.

وتوقع مسؤولون أمريكيون أن يصدر ترامب، قرارا رسميا هذا الأسبوع ببدء عملية سحب إضافي للقوات الأمريكية من أفغانستان والعراق قبل يوم الـ20 من يناير المقبل.

ولم تؤكّد وزارة الدفاع الأميركية صحّة هذه التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أنّ ترامب قد يعلن بنفسه عن هذا القرار خلال الأسبوع الجاري.

وحذّر ماكونيل من أنّ "انسحاباً عسكرياً أميركياً متسرّعاً سيُسعد أولئك الذين يتمنّون الأذى للولايات المتحدة"، مضيفاً أنّ "من شأن هذا الأمر أن يعطي تنظيم القاعدة الضعيف والمشتّت نصراً دعائياً عظيماً".





وحذّر الحليف الوثيق لترامب من أنّ "مشهد تخلّي الجنود الأميركيين عن منشآتهم ومعدّاتهم سيبثّ في جميع أنحاء العالم على أنّه رمز لإذلال وهزيمة الأمريكيين وانتصار للتطرّف".

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