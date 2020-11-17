نائب: موازنة 2021 في مجلس النواب قريبا

2020/11/17 | 10:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يصل مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام 2021 إلى مجلس النواب قريبا، حسبما اكدت اللجنة المالية النيابية.

وقال عضو اللجنة المالية النائب شيروان ميرزا في تصريح لـPUKmedia: اللجنة المالية تنتظر وصول مشروع قانون موازنة العام 2021، وستعمل حال وصوله على إعداد دراسة مفصلة عن بنود الموازنة ومعالجة الثغرات.

واضاف: ان الموازنة تأخرت وكان من المفروض ان تصل الى مجلس النواب الشهر الماضي، مشدداً على ان مجلس النواب سيسرع في تشريع الموازنة لكي لاتحدث اية مشاكل مالية في العام 2021.

وتابع: ان مجلس النواب سيقوم باجراء القراءة الاولى للمشروع ثم سينتظر تقرير اللجنة المالية بعد ذلك سيجري القراءة الثانية ثم التصويت، هذا في حال كانت الموازنة مقبولة من قبل اعضاء مجلس النواب.

واشار الى انه في حالة عدم موافقة اعضاء مجلس النواب على الموازنة فستعاد الى الحكومة قبل اجراء خطوات تشريعها في مجلس النواب.

PUKmedia خاص ‌

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