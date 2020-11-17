القبض على ثلاثة 'انتحاريين' في نينوى

2020/11/17 | 10:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الثلاثاء، عن إلقاء القبض على ثلاثة انتحاريين في محافظة نينوى.

وذكرت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة ارهابيين والمطلوبين وفق احكام المادة ٤ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية والذي عملوا في مايسمى كتيبة الانتحاريين الانغماسيين".

وأضافت أنه "من خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية وكانوا ضمن الكتيبة اعلاه، حيث تم إيداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".





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