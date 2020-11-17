نينوى تدفع ضريبة الصراع السُني..أزمة خدمية تفاقم معاناة المواطن

2020/11/17 | 11:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/نينوى..أكد الأمين العام لتجمع أهل الموصل عبد الكريم العبيدي، الثلاثاء، أن محافظة نينوى تدفع ثمن الصراع السياسي الموجود بين الكتلة السنية.وقال العبيدي في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “في الوقت الذي يعاني فيه المواطنين بمحافظة نينوى من سوء الخدمات المقدمة وعدم القدرة على اعمار منازلهم المدمرة، وانعدام الخدمات الطبية، ماتزال الكتل السياسية والقادة السنة يتصارعون على المحافظة”.وأضاف أن “الخلاف الموجود بين تحالف القوى والجبهة العراقية يؤثر على وضع محافظة نينوى، لآن مدراء الدوائر والمسؤولين في الوحدات الإدارية أغلبهم يتبعون لتلك الجهات السياسية، وهذا الصراع يؤثر على مستوى تقديم الخدمات للمواطن”.وأشار العبيدي إلى أن”المريض الذي يريد إجراء عملية صغرى جدا لايستطيع ذلك وعليه التوجه لإقليم كردستان أو المستشفيات الأهلية ذات الأسعار الخيالية، وذلك لعدم وجود مستشفى صالح يقدم خدمات جيدة في المحافظة”.انتهى/ 15 ع

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